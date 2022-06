Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Streit auf Straße

Ein 39-Jähriger soll eine 61-Jährige in Göppingen bei einem Streit geschlagen und ihr Geld weggenommen haben.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr traf ein 39-Jähriger in der Marktstraße auf eine Bekannte. Die Personen stritten. Im weiteren Verlauf soll der Mann die 61-Jährige am Arm gepackt und auf den Boden gezerrt haben. Er habe ihre Tasche ausgeleert und aus ihrem Geldbeutel Geld entnommen. Danach entfernte er sich von dem Ort. Die 61-Jährige erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen, die an einer Klinik behandelt wurden. Rettungskräfte brachten sie nach dort. Die Polizei nahm den Mann im Zuge der Ermittlungen kurz vor 15 Uhr in der Nähe des Tatorts in seiner Wohnung vorläufig fest. Dabei fand sie auch Drogen. Die Kriminalpolizei Göppingen (07161/63-2360) ermittelt nun die Hintergründe der Tat und den genauen Sachverhalt. Auf den 39-Jährigen kommen Strafverfahren wegen verschiedenen Delikten zu.

Hinweis der Polizei:

Menschen, die Zeuge eines gewaltsamen Angriffs werden, sollten Zivilcourage zeigen. Das heißt, dass sie nicht nur zusehen, sondern mutig Verantwortung übernehmen sollten. Denn unser Zusammenleben geht alle etwas an. Zivilcourage wird auch Bürger- oder Alltagsmut genannt. Genau darum geht es, denn Gewalt ist keine Privatsache. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

