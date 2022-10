Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zugeschnappt, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein 53 Jahre alter Mann ist am Montagabend von einem etwa kniehohen Hund aus dem Nichts in die Wade gebissen worden und hat hierdurch eine offene Wunde davongetragen. Der Mann war zu Fuß in der Schwarzwaldstraße unterwegs, als er gegen 18:45 Uhr im Bereich eines dortigen Discounters von dem Vierbeiner bislang unbekannter Rasse angegangen wurde. Die noch unbekannte Hundehalterin soll im Anschluss ihren Hund zwar zurückgezogen, sich dann aber wortlos in das dortige Wohngebiet entfernt haben. Die schlanke Frau soll etwa 60 bis 70 Jahre alt und circa 160 bis 165 Zentimeter groß gewesen sein. Sie habe dunkles, schulterlanges Haar und ein schmales Gesicht. Sie sei mit einer dunklen Leggings und einem dunklen, längeren Oberteil gekleidet gewesen. Der Hund habe längeres, dunkles Deckhaar gehabt. Mögliche Zeugen des Vorfalls oder Hinweise zur Identität der Hundehalterin werden unter der Rufnummer: 07229 697214 an die Beamten der Polizeihundeführerstaffel Rheinmünster erbeten.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell