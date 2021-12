Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall in Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall in der Altstadt am späten Freitagnachmittag, 3. Dezember 2021, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 17.40 Uhr war ein 38-Jähriger mit seinem Mofa auf der Wanner Straße von Bulmke-Hüllen aus kommend in Richtung Altstadt unterwegs. An der Kreuzung mit der Bismarckstraße kam dem Gelsenkirchener ein dunkles Fahrzeug entgegen, das an der Kreuzung links auf die Bismarckstraße in Richtung Bismarck abbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision, bei der der Mofa-Fahrer zwar nicht stürzte, sich aber leicht verletzte. Die Fahrerin des dunklen Fahrzeugs setzte danach ein Stück zurück und fuhr weiter in Richtung Bismarck.

Die Fahrerin war circa 60 bis 65 Jahre alt und trug eine Brille. Bei dem Auto handelte sich um ein dunkles Fahrzeug.

Die Polizei bittet die Fahrerin, sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Ebenso bittet sie Zeugen, die den Zusammenstoß gesehen haben oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug oder der Frau am Steuer machen können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter 0209 365 2160.

