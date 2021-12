Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Handwerker entwendet Zigaretten - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 2. Dezember 2021, hat ein bislang unbekannter Mann Zigaretten aus einem Automaten in einem Supermarkt in Buer entwendet. Der Unbekannte betrat das Geschäft gegen 7.20 Uhr und gab sich gegenüber einer Angestellten als Handwerker aus, der den Auftrag habe, einen defekten Zigarettenautomaten im Laden zu reparieren. Dafür müsse der Automat für ihn aufgeschlossen werden. Die Angestellte kam dieser Aufforderung nach. Wenige Minuten später stellte sie fest, dass der vermeintliche Handwerker die Örtlichkeit verlassen hatte und dass aus dem Automaten zahlreiche Zigarettenschachteln fehlten. Der falsche Handwerker ist circa 1,85 Meter groß, hat dunkles Haar und er sprach gebrochen Deutsch. Er trug eine schwarze Kappe mit weißem "Nike" Schriftzug, eine schwarze OP-Maske, ein rötliches T-Shirt, eine schwarze Sweatshirt Jacke und helle Jeans. Über seiner Oberbekleidung trug er einen weißen Overall, ähnlich einem Schutzanzug für Malerarbeiten. Der Unbekannte hatte einen schwarzen Hartschalenkoffer, ähnlich einem Pilotenkoffer dabei.Kurz nachdem der Unbekannte den Supermarkt verlassen hatte, meldete sich eine Kundin im Geschäft und gab dort an, sie habe auf dem Parkplatz einen Mann gesehen, der mit einem Wagen gekommen sei und sich dann auf dem Parkplatz einen weißen Schutzanzug angezogen habe. Diese namentlich nicht bekannte Zeugin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Darüber hinaus sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Person oder ihrem Aufenthaltsort oder Angaben zu dem genutzten Fahrzeug des Tatverdächtigen machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

