POL-FR: Waldshut-Tiengen/Weilheim: Tatverdächtiger nach mehreren Pkw-Diebstählen ermittelt

Freiburg (ots) - Am Montag, 16.01.2023, hat in Bad Säckingen eine 38-jährige Frau zwar eine ausstehende Strafe bezahlt, eine nächste dürfte aber auf dem Fuße folgen. Die Frau war zu einer Geldstrafe von 800 Euro wegen Körperverletzung verurteilt worden. Da sie die Strafe nicht beglichen hatte, suchten Beamte des Polizeireviers Bad Säckingen die Frau am Montagmorgen zu Hause auf, um den zwischenzeitlich erlassenen ...

mehr