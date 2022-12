Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch: Erneute Hinweise zum Schutz vor Diebstählen

Delmenhorst (ots)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei nochmal vor Diebstahl und gibt Tipps, wie diese mit einfachen Mitteln erschwert bzw. verhindert werden können. Gerade ältere Mitmenschen gilt es zu sensibilisieren.

Am gestrigen Dienstag, 20. Dezember 2022, sind in den Landkreisen Oldenburg und Wesermarsch erneut ältere Frauen bestohlen worden. Die beiden Geschädigten hielten sich zum Einkaufen in Supermärkten in Nordenham und Wardenburg auf und ließen Handtaschen oder Jutebeutel in ihren Einkaufswagen zurück. Aus diesen entwendeten unbekannte Diebe in unbeobachteten Momenten die enthaltenen Portemonnaies mit Bargeld.

Die Polizei bittet nochmal darum, gerade ältere Mitmenschen dahingehend zu sensibilisieren, dass Wertgegenstände zwingend nah am Körper getragen werden sollten. Niemals sollten Handtaschen oder Geldbörsen in Einkaufswagen oder -körben transportiert werden. Professionell agierende Diebe halten bewusst Ausschau nach diesen Gelegenheiten und haben dann leichtes Spiel.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell