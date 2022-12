Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 20. Dezember 2022, 22:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Düsternortstraße in Delmenhorst entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 55-jähriger Delmenhorster mit einem Mercedes die Düsternortstraße in Richtung Cramerstraße. Auf regennasser Fahrbahn geriet er in der Linkskurve in Höhe der Stadionhalle ins Schleudern und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Pkw.

Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 9.000 Euro. Der geparkte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

