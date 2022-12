Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall in Delmenhorst +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Erheblicher Sachschaden ist bereits am Samstag, 17. Dezember 2022, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst entstanden. Der Verursacher entfernte sich. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Eine 29-jährige Frau aus Delmenhorst befuhr gegen 18:15 Uhr die Stedinger Straße in Richtung Stadtmitte. Weil sie nach links in die Lerchenstraße abbiegen wollte, ordnete sie sich auf dem entsprechenden Abbiegestreifen ein und musste halten. Der bislang unbekannte Verursacher war in gleicher Richtung auf der Stedinger Straße unterwegs. Allerdings folgte er der Straße in Richtung Stadtmitte und fuhr rechts am haltenden SUV der 29-Jährigen vorbei. Dabei kam es zur seitlichen Berührung zwischen beiden Pkw. Nach dem Zusammenstoß hielt der Verursacher mit seinem dunklen Pkw, mutmaßlich einem Kombi, kurz an, entfernte sich dann aber in Richtung Stadtmitte.

An der rechten Seite des SUVs entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 3.500 Euro. Demnach müssen auch an der linken Fahrzeugseite des Verursachers Schäden entstanden sein. Wer Hinweise zu einem möglichen Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

