Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unbekannte beschmieren Firmengebäude

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Nacht zum Dienstag zwei Rolltore eines Firmengebäudes in der Eisenbahnstraße in Weil der Stadt mit großen Schriftzügen. Die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell