Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: 23-Jähriger und drei Mitfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 23 Jahre alter Audi-Fahrer war in der Nacht zum Mittwoch auf der Kreisstraße 1048 in Richtung Breitenstein unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Audi geriet in eine Böschung, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich, bevor er neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer sowie eine 20-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Zwei weitere Mitfahrer im Alter von 21 und 22 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Alle Fahrzeuginsassen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Da bei dem 23-jährigen Fahrer der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung bestand, erfolgte beim ihm eine Blutentnahme. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

