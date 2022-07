Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis- Unfall- Sachbeschädigung

Waldstetten: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Am Samstag verlor eine 85-Jährige gegen 12:40 Uhr in Waldstetten in der Bettringer Straße die Kontrolle über ihren Mercedes und überfuhr ungebremst die Gmünder Straße, bevor sie mit drei geparkten Autos kollidierte und kurz vor dem Klotzbach aufgrund eines Geländers zum Stehen kam. Sie und ihr 89-Jähriger Ehemann kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Der Schaden am Mercedes beträgt ca. 15000 Euro.

Mögglingen: Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Freitag bis Samstagabend wurde in der Heubacher Straße eine Glastür des Betreuungshauses der Limesschule durch bislang unbekannte Täter mittels Eisenstange und Steinen stark beschädigt. Die Schadenshöhe kann beim derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

