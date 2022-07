Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall- Unfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: Person beim Einparken schwer verletzt

Am Samstag gegen 15 Uhr versuchte in der Landwehrstraße ein 68-jähriger mit seinem Pkw Mercedes samt Anhänger rückwärts in ein Grundstück einzuparken und übersah hierbei die Person, welche ihn einweisen sollte. Diese wurde zwischen Anhänger und einem geparkten Auto eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Hall: Unfall

Am Samstag kam es auf der B 14, kurz nach dem Ortsausgang Michelfeld in Fahrtrichtung Mainhardt, gegen 13:10 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Motorrad, als ein 37-jähriger Motorradfahrer den 28-jährigen Autofahrer überholen wollte. Dabei stürzte der Motorradfahrer und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Crailsheim: Kradlenker alleinbeteiligt gestürzt

Am Samstag gegen 20:18 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad die K 2643 in Fahrtrichtung B 290. Beim Einbiegen in die Bundesstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kann zu Fall und wurde hierbei leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell