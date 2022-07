Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Schorndorf: Zu viel Alkohol - Fußgänger gefährdet

Ein 37-jähriger Golf-Fahrer fuhr am Samstagmorgen kurz vor zwei Uhr in der Bahnunterführung der Werderstraße in Richtung Kahlaer Platz auf einen vor ihm fahrenden BMW auf. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in die metallene Absicherung zum angrenzenden Fußweg. Dort waren zu dem Zeitpunkt zwei Fußgänger unterwegs, welche nur knapp einer Kollision mit dem Golf entgingen. Glücklicherweise wurde auch sonst niemand verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 37-Jährigen deutlicher Alkoholgenuss festgestellt. Der VW-Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen - sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 20.000 Euro.

Kernen im Remstal: Unfall im Begegnungsverkehr

Drei Pkw befuhren am Samstag kurz nach 10 Uhr hintereinander die Landesstraße 1198 in Richtung Rommelshausen. Der vorderste Pkw, ein Kia, wollte auf Höhe der Kläranlage nach links abbiegen. Ein dahinter fahrender Zeuge bemerkte dies und verringert seine Geschwindigkeit. In diesem Moment entscheidet sich ein dahinter fahrender Porsche-Cayenne-Fahrer die zwei Fahrzeuge zu überholen und kollidierte hierbei mit dem abbiegenden Kia. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der 47-jährige Kia-Fahrer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Der 18-jährige Cayenne-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der mittlere Pkw hielt zwar kurz an, fuhr jedoch vor dem Eintreffen der Polizei weiter, ohne seine Personalien oder Erreichbarkeit zu hinterlassen. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Die Polizei in Waiblingen, Tel. 07151/ 9500, sucht nun den Fahrer des hinter dem Kia fahrenden mittleren Fahrzeugs. Auch weitere Zeugen können sich selbstverständlich beim Polizeirevier in Waiblingen melden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Landesstraße zwischen Endersbach und Rommelshausen kurzfristig komplett gesperrt.

Fellbach-Schmiden: Jaguar übersehen - drei Leichtverletzte

Ein 59-jähriger Golf-Fahrer wollte am Samstag kurz vor 12 Uhr von einem Verkaufsstand aus die Höhenstraße in die Siemensstraße überqueren. Hierbei übersah er einen von Fellbach kommenden in Richtung Oeffingen vorfahrtsberechtigt fahrenden 22-jährigen Jaguar-Fahrer. Durch die Wucht der Kollision wurden alle Unfallbeteiligten verletzt und mussten mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es nur zu leichteren Behinderungen im Bereich der Höhenstraße.

