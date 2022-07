Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Blaufelden: Motorrad übersehen - Fahrer schwer verletzt

Ein 22-jähriger Golf-Fahrer befuhr am Freitag, kurz nach 13 Uhr, die B290 von Bad Mergentheim kommend in südliche Richtung. An einer übersichtlichen Stelle, kurz vor der Abzweigung Kälberbach, wollte der Golf-Fahrer einen vorausfahrenden Lastwagen und Traktor überholen und wechselte hierzu auf den linken Fahrstreifen. Hierbei übersah er einen bereits von hinten kommenden, ebenfalls überholenden 63-jährigen Motorradfahrer. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und der BMW-Fahrer wurde von der Fahrbahn abgewiesen, landete in der Wiese und verletzte sich bei dem Sturz schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Seine BMW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Im Bereich der B290 kam es im Rahmen der Unfallaufnahme bis kurz nach 15 Uhr nur zu leichteren Verkehrsbehinderungen.

Schwäbisch Hall: Radfahrer gestürzt - schwer verletzt

Am Freitag gegen 19.40 Uhr befuhr ein 69-jähriger Radfahrer den kombinierten Fuß- und Radweg neben der Dolanallee abwärts in Richtung Bühlertalstraße. Aufgrund zweier Fußgänger wich er aus, übersteuerte beim Lenken und stürzte selbstverschuldet. Durch den Sturz verletzte er sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

Ilshofen: E-Scooter gegen Fahrrad

Gegen 13.20 Uhr befuhr am Freitag ein 17-jähriger E-Scooter-Lenker den Bussardweg in Richtung Lerchenstraße, um dort nach links einzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 6-jähriger Radfahrer zusammen mit seiner Oma von links den Gehweg der Lerchenstraße in Richtung der Einmündung zum Bussardweg. Als er vom Gehweg in den Einmündungsbereich einfuhr wurde er von dem 17-Jährigen übersehen und es kam zum Zusammenstoß. Der 6-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 17-Jährige wurde nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell