POL-PDLD: Maikammer - Die Polizei fragt nicht nach Wertgegenständen

Rülzheim (ots) - Ein 19-jähriger PKW-Fahrer wurde am 13.07.2022 gegen 23:20 Uhr in Rülzheim aufgrund einer auffälligen Fahrweise kontrolliert. Aus dem Fahrzeuginneren wurde deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen. Der 19-Jährige räumte den Konsum von Marihuana ein. Die Fahrt war damit für ihn und seinen Beifahrer beendet. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim ...

