Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen-Binningen K 6126/ Lkr. Konstanz) Beim Abbiegen mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen (29.06.2022)

Binningen K 6126 (ots)

Ein verletzter Motorradfahrer und rund 20.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Kreisstraße 6126 zwischen Welschingen und Binningen ereignete. Ein 55 Jahre alter Fahrer eines Skoda Octavia war auf der K 6126 von Welschingen kommend in Richtung der Bundesstraße 314 unterwegs. Auf Höhe Binningen wollte der Mann nach links auf die Steigstraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der K 6126 entgegenkommenden 28 Jahre alten Fahrer einer Triumph Street Triple R. Der Motorradfahrer stürzte durch den Aufprall mit seiner Maschine ins Grünbankett und verletzte sich hierbei. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. An den beiden Fahrzeugen entstanden nach Schätzung der Polizei Sachschäden in Höhe von jeweils 10.000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

