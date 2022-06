Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 72-jähriger Rollerfahrer verletzt sich leicht bei einem Unfall (29.06.2022)

Konstanz (ots)

Ein Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr, auf dem Georg-Büchner-Weg leicht verletzt worden. Ein 72-jähriger Fahrer eines Motorrollers Piaggio war auf dem Georg-Büchner-Weg unterwegs. Zeitgleich fuhr auf Höhe der Hausnummer 4 ein 65 Jahre alter Mann mit einem Toyota Aris von einem Parkplatz auf die Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Rollerfahrer. Der 72-Jährige klemmte sich seinen Unterschenkel zwischen dem Zweirad und dem Auto ein, wodurch er leichte Verletzungen davontrug. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro und am Toyota in einer Höhe von ungefähr 250 Euro.

