POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Unfall beim Rückwärtsfahren

Vöhringen (ots)

In der Dieselstraße hat es am Mittwochnachmittag gegen 17.45 Uhr gekracht. Ein 60-jähriger Audi-Fahrer fuhr rückwärts aus einem Firmen Parkplatz heraus und prallte dabei gegen den vorbeifahrenden Ford eines 41-jährigen, der in Richtung Industriegebiet unterwegs war. Es blieb bei Blechschaden, den die Polizei auf über 10.000 EUR beziffert. Der Audi-Fahrer muss mit einer Anzeige rechnen.

