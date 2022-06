Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen L 191/ Lkr. Konstanz) Schwertransport bleibt an einer Brücke hängen (28.06.2022)

Mühlhausen-Ehingen L 191 (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr ist es auf der Landesstraße 191 zwischen Welschingen und Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Schwertransport mit einem auf einem Tieflader beladenen Bagger gegen eine Brücke gefahren ist und einen größeren Sachschaden verursacht hat. Ein 46-jähriger Fahrer einer MAN- Sattelzugmaschine mit einem Schwerlastanhänger war auf der L 191 von Engen in Richtung Singen unterwegs und stieß durch die Überhöhe des Baggerarms gegen ein Brückenbauwerk. Der Mann folgte aufgrund der Sperrung der Hegaustraße in Engen ungeprüft der Umleitungsstrecke. Zudem stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme fest, dass die Beladung des Schwerlastaufliegers mit dem Bagger nicht ordnungsgemäß war. Der Ladungsüberhang nach hinten wurde verkürzt, wobei durch die gleichzeitige falsche Baggerarmstellung eine Überhöhe entstand. Die Brückenüberfahrt ist aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres auch nach der Begutachtung eines Statikers gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden allein am Auflieger und am Bagger auf rund 60.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Brücke ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell