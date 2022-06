Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Rottweil - Driften kann teuer werden

Rottweil (ots)

Zwei Autofahrer, die am Dienstag und Mittwoch bei Drift- und Schleuderübungen mit ihrem Auto ertappt worden sind, müssen mit einem Bußgeld und in einem Fall auch mit Schadensersatzforderungen rechnen. Ein 21-jähriger Mazda Fahrer war am Dienstagabend gegen 19Uhr auf dem Schotterparkplatz am Thyssen-Krupp-Testturm aufgefallen, als er in einem Bogen durch den Parkplatz driftete und dabei die Schotterschichten auf dem Platz durcheinander wirbelte. Nach Auskunft des Grundstücksbesitzers beträgt der Schaden wahrscheinlich rund 2000 Euro Der junge Mann war einsichtig und hat den Vorfall eingeräumt . Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr ist die Polizei wegen des gleichen Anlasses in die Römerstraße beordert worden. Dort hat ein 20-jähriger VW-Polo-Fahrer mit einer heftigen Beschleunigung schwarze Spuren auf dem Asphalt neben den dortigen Waschboxen hinterlassen. Auf das Verhalten angesprochen, entgegnete der junge Mann der Polizei, dass er versehentlich den Sportmodus seines Fahrzeuges eingeschaltet ließ. Die Polizei nahm der Vorfall weniger sportlich und verwarnte den jungen Mann.

