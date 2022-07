Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz in Waiblingen - 56-Jähriger wegen Waffen- und Rauschgiftbesitz in U-Haft - Unfälle

Waiblingen: 49-Jähriger verletzte im psychischen Ausnahmezustand Nachbarin

Am Freitagvormittag kam es in der Straße "Im Guckvor" zu einem Polizeieinsatz. Vorausgegangen war ein Vorfall in einem Wohnhaus, bei dem eine 57-jährige Frau mit einem Messer leicht am Finger verletzt wurde. Ihr 49-Jähriger Wohnungsnachbar, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, hatte am Freitagmorgen bei ihr an der Wohnung geklingelt. Letztlich kam der Mann mit einem Messer in der Hand in ihre Wohnung, wo es zu einem Handgemenge gekommen sei und sich die 57-Jährige verletzte. Als sie danach gegen 8.30 Uhr auf die Straße rannte und um Hilfe schrie, wurde die Polizei von einer Anwohnerin von dem Vorfall unterrichtet. Der Tatverdächtige hatte sich beim Eintreffen der Polizei in der Wohnung der 57-Jährigen zurückgezogen. Weil die Person Gewalt gegen sich selbst angedroht hatte und auf Zureden der Polizei zunächst nicht aus der Wohnung kam, wurden Spezialkräfte der Polizei, der Rettungsdienst als auch die Feuerwehr hinzugezogen. Nach längerem Zureden beruhigte sich der 49-Jährige und er konnte zum Eigenschutz in Polizeigewahrsam genommen werden. Anschließend wurde die Person in eine psychiatrische Klinik gebracht. Der Einsatz war gegen 10 Uhr beendet. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Winnenden: Unfall beim Überholen - hoher Sachschaden

Am Freitagmorgen gegen 8.40 Uhr verursachte ein 52-jähriger Mercedesfahrer beim Überholen einen Unfall. Er befuhr die K 1872 von Erlenhof in Richtung Kottweil und wollte dort zwei vorausfahrende Lkw überholen. Als er den Gegenverkehr bemerkt, versuchte er vergeblich wieder nach rechts einzuscheren. Er stieß seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw Ford Ranger zusammen, wobei an beiden Fahrzeugen Totalschäden entstanden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 60.000 Euro. Die Strecke war während der Unfallaufnahme ca. eine Stunde gesperrt.

Schorndorf: 56-Jähriger wegen Waffen- und Rauschgiftbesitz in Untersuchungshaft

Nach einer Bedrohung mit einer Schusswaffe wurde ein 56-Jähriger am Donnerstagmorgen von der Polizei vorläufig festgenommen.

Der 56-Jährige geriet am Donnerstag gegen 02.20 Uhr zunächst vor einer Gaststätte in Schorndorf mit einem 38-Jährigen in einen Streit. Die Parteien trennen sich zunächst und führten dann die Streitigkeit an der Wohnung des 56-Jährigen fort, woraufhin dieser den 38-Jährigen mit einer Waffe bedrohte. Als der 38-Jährige die Polizei verständigte, verließ der 56-jährige Tatverdächtige zusammen mit seiner 47-jährigen Lebensgefährtin die Wohnung. Eine Polizeistreife konnte die beiden im Rahmen einer Fahndung in ihrem Pkw anhalten und kontrollieren. Bei einer Durchsuchung des Pkw wurden zwei Pistolen, dazugehörige Munition sowie betäubungsmittelähnliche Substanzen aufgefunden und sichergestellt. In der gemeinsamen Wohnung der beiden wurde noch weitere Munition, vermeintliches Dealergeld und ca. 500 Gramm Marihuana aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte gegen den 56-Jährigen einen Haftbefehl, der am Freitag durch einen Haftrichter wegen Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz erlassen wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Fellbach: Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall am Freitagmittag gegen 12 Uhr wurden drei Insassen leicht verletzt. Ein 70-jähriger Fahrer eines Pkw Ford befuhr die L 1197 in Richtung Oeffingen, als er bei der Einmündung Siemensstraße auf einen Pkw Audi auffuhr. Er schob dieses Auto noch auf einen davorstehenden Transporter, der wiederum auf einen Mercedes aufgeschoben wurde. Der Unfallverursacher, dessen Mitfahrer als auch der Audi-Fahrer wurden bei der Karambolage leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

