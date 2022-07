Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Wand in Unterführung großflächig besprüht - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: In Kindergarten eingebrochen

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen sind unbekannte Einbrecher in einen Kindergarten in der Meißner Straße eingebrochen. Die Täter haben hierzu eine Eingangstür und im Gebäude eine Zimmertür und Schränke aufgebrochen. Letztlich erbeuteten sie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei in Schmiden hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 0711/9519130 entgegengenommen werden.

Rudersberg: Bus ausgewichen - Auto im Graben

Eine 18-jährige Fahrerin eines VW Polo befuhr am Donnerstag gegen 19.50 Uhr die L 1080 zwischen Welzheim und Rudersberg, als ihr im Kurvenbereich ein Linienbus entgegen kam. Sie musste ausweichen und fuhr in den Straßengraben, wo das Auto kippte. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Fahrer des Omnibusses fuhr zunächst weiter, weshalb gegen ihn ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet wurde. Das Auto wurde abgeschleppt. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von a. 8000 Euro.

Schorndorf: Unterführung mit Farbe besprüht

Am Mittwoch wurde in einer Unterführung in der Burgstraße ein neu angebrachter Schriftzug auf einer Größe von ca. 10 x 1 Metern festgestellt. Die unbekannten Sprayer verursachten hierdurch Sachschaden. Die aufgesprühte Parole dürfte einer politisch linken Gruppe zuzuordnen sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181/2040 entgegen.

Fellbach: Traktor überschlagen

Ein 67-Jähriger war am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr mit einem Traktor in einem Weinberggrundstück im Gotthilf-Volzer-Weg beschäftigt. Möglicherweise wegen einer technischen Ursache am Getriebe des Fahrzeugs machte sich dieses selbständig und rollte der Berg hinunter. Der 67-Jährige sprang vom Fahrzeug und verletzte sich dabei. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug hatte sich letztlich überschlagen. Es entstand Sachschaden an Fahrzeug und Weinreben in Höhe von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell