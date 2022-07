Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Ballenpresse abgebrannt - Unfallflucht - Zeugen gesucht - Polizeibeamte angegriffen - Sonstiges

Aalen (ots)

Neresheim-Dossingen: Ballenpresse abgebrannt - rund 160.000 Euro Schaden

Ersten Einschätzungen nach auf rund 160.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der am Donnerstagabend beim Brand einer Ballenpresse entstand. Gegen 19.30 Uhr war ein 39-Jähriger auf einem Feld in der Talstraße mit Erntearbeiten beschäftigt. Nachdem er rund zwei Drittel des Strohs auf dem Acker zu Ballen gepresst hatte, fiel ihm auf, dass sich im mittleren Teil der Presse Flammen gebildet hatten. Beim Versuch das Feuer zu löschen bemerkte er, dass sich auf dem Acker bereits mehrere Glutnester gebildet hatten, woraufhin er das Gespannt ein Stück weit weg auf einen Weg fuhr. Die Ballenpresse brannte zu diesem Zeitpunkt bereits komplett. Den Traktor konnte der 39-Jährige noch abhängen; dieser wurde daher durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen. Durch den zunehmenden Wind breitete sich der Brand rasch auf dem ca. 15 Hektar großen Acker aus. Hinzukommenden Landwirten gelang es, ein weiteres Ausbreiten der Flammen durch das Aufschieben von Erde zu verhindern. Möglicherweise war ein Stein, der beim Pressen der Strohballen in die Presse gelangte und dadurch entstehender Funkenflug die Brandursache. Das Feuer wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Neresheim, Dorfmerkingen und Elchingen, die mit insgesamt 33 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort waren, gelöscht. Der am Acker entstandene Schaden wird von dem Landwirt auf rund 1500 Euro geschätzt.

Lauchheim-Röttingen: Kradlenker bei Sturz verletzt

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr befuhr ein 28-jähriger Kradlenker die Schenkensteinstraße in ortsauswärtige Richtung. Auf Höhe der dortigen Kläranlage kam ihm in einer Rechtskurve ein Fahrzeug entgegen. Der Zweiradfahrer erschrak hierdurch und verlor - Zeugenaussagen zufolge - die Kontrolle über sein Fahrzeug, weshalb er nach rechts von der Straße abkam. Das Zweirad durchfuhr einen Graben und kam an dessen Ende ruckartig zum Stehen, wobei der Fahrer rund 3 Meter weit geschleudert wurde. Der 28-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Essingen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 37-Jähriger seinen Skoda am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der B 29 Höhe Essingen anhalten. Ein 21-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf, wobei beide Fahrzeuge beschädigt wurden und ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Oberkochen: Leitplanken gestreift

Ein 34-Jähriger verursachte am Mittwochabend gegen 18 Uhr einen Sachschaden von rund 10.500 Euro, als er mit seinem VW auf der B 19 zwischen den Auffahrten Oberkochen und Oberkochen-Nord nach rechts von der Straße abkam und die dortigen Leitplanken streifte.

Neresheim: Unfallflucht

Bereits am Mittwochnachmittag, zwischen 14.30 Uhr und 15.10 Uhr, beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Mazda, der in dieser Zeit auf dem Parkplatz des Härtsfeldcenters in der Heidenheimer Straße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an den Polizeiposten Neresheim, Tel.: 07326/919000.

Aalen: Vorfahrt missachtet - Motorradfahrer verletzt

Auf der Johann-Gottfried-Pahl-Straße, im Bereich des Aalener Polizeireviers und der Hochbrücke, missachtete eine 28-jährige VW-Fahrerin am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste dieser sein Krad stark ab, wodurch er stürzte und sich Verletzungen zuzog. Der Zweiradfahrer wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren mit seinem Mercedes Transporter beschädigte ein 22-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr einen in der Gartenstraße abgestellten Mercedes Benz, wobei ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand. Der beschädigte Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen-Affalterried: Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ereignete. Im Einmündungsbereich der B 29 auf die Kreisstraße 3325 in Richtung Aalen missachtete eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin die Vorfahrt eines 43-jährigen VW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden beide Autofahrer verletzt; sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Aufgefahren

Auf mehrere hundert Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 21-Jährige am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr verursachte, als sie mit ihrem VW Polo auf den VW Passat eines 49-Jährigen auffuhr, welcher vor ihr die Erfurter Straße befuhr.

Rainau: Zeugen werden gebeten, sich zu melden

Am Mittwochnachmittag gegen 15.25 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Pkw die B 290 in Richtung Ellwangen. Wegen eines hellblauen VW-Caddy, der auf der Gegenfahrspur mehrere Fahrzeuge überholte, musste der 39-Jährige eine Vollbremsung einleiten und nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Das Kennzeichen des VW-Caddy konnte der 39-Jährige nur in Teilen angeben; dieses lautet AA - LE ???. Zeugen, die Hinweise auf den Caddy bzw. dessen Fahrer geben können und weitere Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 in Verbindung zu setzen. Insbesondere die Fahrerin eines VW Touran, welche kurz anhielt und mit dem 39-Jährigen redete, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen zu melden.

Mutlangen: Polizeibeamte angegriffen

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle schlug ein 23-Jähriger am Donnerstagabend kurz vor 23 Uhr nach einem eingesetzten Polizeibeamten. Anschließend versuchte er zu Fuß zu flüchten. Der Mann wehrte sich dermaßen vehement, dass er erst durch das Hinzuziehen weiterer Einsatzkräfte geschlossen und dann kontrolliert werden konnte. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte er sämtliche Beamte mehrfach.

Schwäbisch Gmünd: Bei Rot über die Ampel

Auf der Herlikhofer Straße missachtete eine 64-jährige VW-Fahrerin am Donnerstagvormittag gegen 10.40 Uhr das Rotlicht der für sie geltenden Ampel, wodurch es im Kreuzungsgbereich zum Zusammenstoß mit dem Skoda einer 44-Jährigen kam. Beide Autofahrerinnen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen; beide wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Ampel bereits mehrere Sekunden Rotlicht für die 64-Jährige zeigte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Beim Ausparken seines VW beschädigte ein 30-Jähriger am Donnerstagabend gegen 22 Uhr einen in der Benzholzstraße abgestellten BMW, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell