Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsätze und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Untermünkheim: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Hohenloher Straße auf dem Parkplatz einer Bank geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Mann von der Unfallstelle. Zeugen konnten den Unfall beobachten und verständigten die Polizei. Diese konnte den 27-jährigen Unfallverursacher wenig später im Straßenverkehr antreffen und kontrollieren. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt. Sein VW wies entsprechende Unfallbeschädigungen auf.

Rosengarten: Verkehrsunfall

Am Donnerstagvormittag gegen 10:40 Uhr befuhr ein 66-jähriger Opel-Fahrer die K2595 in Richtung Uttenhofen. Beim Einbiegen von der K2595 nach links auf die B19 in Richtung Schwäbisch Hall übersah er eine 36-jährige Skoda-Fahrerin, welche bereits auf der B19 in Richtung Schwäbisch Hall unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

Crailsheim: Essen auf Herd vergessen

Kurz nach 14:00 Uhr wurde über die integrierte Rettungsleitstelle Rauch aus einer Wohnung in der Wilhelm-von-Ketteler-Straße gemeldet. Offenbar hatten hier Anwohner Essen auf dem Herd vergessen, weshalb es zu starker Rauchentwicklung gekommen war. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr war dennoch vor Ort im Einsatz.

Satteldorf: Flächenbrand

Kurz vor 14:30 Uhr am Donnerstag wurde ein Brand eines abgeernteten Kornfeldes an der B290 im Gewann Scheurenwiese gemeldet. Offenbar hatten sich hier Reste des vorhandenen Strohs entzündet. Die Brandfläche erstreckte sich auf ca. 4.000-5.000 Quadratmeter. Die Feuerwehr Satteldorf war mit fünf Fahrzeugen und 30 Kräften vor Ort. Kurz vor 15:00 Uhr war der Brand gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell