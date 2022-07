Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Landkreis Schwäbisch Hall: (ots)

Fichtenau: Unfall mit Personenschaden und Unfallflucht

Am Freitag gegen 8:15 Uhr war eine 81-Jährige mit ihrem Pedelec auf der Schloßstraße unterwegs und wollte auf Höhe einer Metzgerei nach links auf den Hof einfahren. Hierfür gab sie ein deutliches Handzeichen und ordnete sich links ein. Als die Seniorin mit ihrem Rad abbog, überholte sie zeitgleich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer unter Zuhilfenahme des Gehwegs links. Durch das Fahrmanöver des PKW-Lenkers zog die Frau ihr Rad nach rechts und stürzte daraufhin. Hierbei wurde sie leicht verletzt. Der Autofahrer hielt kurz an, setzte dann seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Am Pedelec der Seniorin entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Bei dem PKW soll es sich um einen silbergrauen Kleinwagen mit Stufenheck gehandelt haben.

Die Polizei Fichtenau bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07962 379.

Crailsheim: Unfall mit drei Fahrzeugen

Am Freitag gegen 10:30 Uhr wollte eine 66-Jährige mit ihrem Ford von der Ellwanger Straße auf Höhe eines Autohauses nach links abbiegen. Eine nachfolgende 37-jährige Fiat-Fahrerin erkannte dies und bremste ihr Fahrzeug ab. Hinter dem Fiat folgte eine 58-Jährige in einem Daimler, welche den Bremsvorgang der beiden vorderen Fahrzeuge nicht wahrgenommen hatte und fuhr auf den Fiat auf. Durch die Kollision wurde der Fiat auf den Ford aufgeschoben. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Ein 32-jähriger Audi-Fahrer war am Freitagmorgen gegen 08 Uhr auf der Dolanallee in Richtung Bühlertalstraße unterwegs. Als er in die Bühlertalstraße in Richtung Sulzdorf einbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigten 52-jährigen Kia-Fahrer, welcher die Schmiedsgasse in Richtung Bühlertalstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro entstand.

