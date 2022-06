Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: FOLGEMELDUNG zu Wutöschingen: schwerer Unfall auf der Bundesstraße - zwei Schwerverletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz - ZEUGENSUCHE

Freiburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 40-jährige Pkw-Fahrer mit seinem 8-jährigen Kind die Bundesstraße 314 in Richtung Blumberg / Donaueschingen und soll zwei vor ihm fahrende Pkws überholt haben. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lastkraftwagen. Bei dem 8-jährige Kind sowie dem 40-jährigen Vater besteht akute Lebensgefahr. Die Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe dauerte bis gegen 20.00 Uhr an. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen. Telefon 07751 8963-112 (tagsüber) sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Insbesondere werden die beiden Fahrzeugführer gesucht, welche von dem 40-Jährigen überholt worden sein sollen.

Ursprungsmeldung:

Wutöschingen: ERSTMELDUNG: schwerer Unfall auf der Bundesstraße - zwei Schwerverletzte - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Mittwoch, 29.06.2022, gegen 12.25 Uhr, kam es bei Wutöschingen, auf der Bundesstraße 314, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Der Fahrer des Pkw sowie ein mitfahrendes Kind wurden schwer verletzt. Rettungshubschrauber flogen die beiden Schwerverletzten in die Uni-Klinik nach Freiburg. Aus bislang noch nicht bekannten Gründen kam es auf der Bundesstraße B 314 wohl zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lastkraftwagen. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Lastkraftwagenfahrer in ein Krankenhaus. Durch den Unfall kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, welche immer noch andauern. Man ist noch mit der Beseitigung von den ausgelaufenen Betriebsstoffen des Lastkraftwagens beschäftigt.

Es wird nachberichtet.

