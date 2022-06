Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgänger durch umherfliegenden Absperrpfosten schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 29.06.2022, gegen 19.30 Uhr wurde ein 20-jähriger Fußgänger von einem umherfliegenden Absperrpfosten am Bein getroffen und schwer verletzt. Mit dem Verdacht einer Beinfraktur wurde der 20-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Herrenstraße, als er vor dem Burghof seinen 20-jährigen Bekannten sah. Er stoppte sein Auto, fuhr rückwärts und kollidierte mit einem Absperrpfosten. Der Absperrpfosten wurde aus der Verankerung gerissen, flog vermutlich aufgrund der Wucht des Aufpralles einige Meter in Richtung des Eingangsbereiches vom Burghof und traf den dort stehenden 20-Jährigen am Bein. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell