POL-FR: Lörrach: beim Abbiegen Gegenverkehr übersehen - eine Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Mit seinem Transporter befuhr am Mittwoch, 29.06.2022 gegen 18.00 Uhr ein 44 Jahre alter Mann die Straße von Horheim kommend in Richtung Mettingen. Als ihm ein schwarzer Pkw Kombi zu weit auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam, musste er nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei fuhr er in einen Graben. An seinem Transporter ...

