POL-RT: Weiterer Verkehrsunfall

Notzingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leichtverletzt wurde eine 42-Jährige, die am Mittwochnachmittag auf der K 1205 mit ihrem Peugeot von der Fahrbahn abgekommen ist. Die Frau war gegen 14.15 Uhr mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße in Richtung Notzingen unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache kurz nach dem Kreisverkehr nach rechts von der Fahrbahn abkam. Ihr Peugeot überfuhr den Graben am rechten Fahrbahnrand, knallte gegen einen Erdwall und kam in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Peugeot, der nur noch Schrottwert haben dürfte, musste von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

