Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand - Unfälle

Aalen (ots)

Iggingen: Gartenlaube in Brand geraten

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet am Freitag gegen 17 Uhr eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage südöstlich von Iggingen in Brand. Durch die starke Hitzeentwicklung entzündete sich noch mehrere Bäume und ein Anhänger. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Iggingen, Leinzell, Göggingen, Mutlangen, Schwäbisch Gmünd und Böbingen im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker stieß am Freitag zwischen 10.45 Uhr und 20.45 Uhr vermutlich beim Rangieren gegen einen in der Uhlandstraße geparkten Mercedes. Hiebei wurde der Mercedes hinten links am Stoßfänger beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Gschwend: Spiegelstreifer - Zeugen gesucht

Gegen 11.45 Uhr trafen sich am Freitag ein Fiat und ein Mazda auf der Kreisstraße 3249 zwischen Hönig und Mittelbronn im Gegenverkehr. Auf Höhe des Dietenhofes kam es zur Berührung der beiden Außenspiegel. Strittig ist nun, wer fuhr zu weit links? Daher sucht die Polizei in Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/ 3580, den Fahrer oder die Fahrerin eines vor dem Fiat fahrenden VW Golf-Cabriolet als Zeugen um den Unfallhergang genauer zu klären.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell