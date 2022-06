Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Garagenfenster mit Pflasterstein eingeworfen

Berschweiler, Ringstraße (ots)

In der Nacht vom 02.06.2022 auf den 03.06.2022 warfen bisher unbekannte Täter in der Ringstraße in Berschweiler eine Fensterscheibe an einer freistehenden Garage ein. Das Fenster wurde mit einem vor Ort befindlichen Pflasterstein eingeworfen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand wurde die Garage nicht betreten. Die Polizei Baumholder bittet unter der Telefonnummer 06783-9910 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell