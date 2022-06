Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Bedrohungssachverhalt in Niederwörresbach

Niederwörresbach (ots)

Eine bisher unbekannte männliche Person hat am 03.06.2022 gegen 17:15 Uhr eine andere männliche Person auf dem Campingplatz in Niederwörresbach mit einem waffenähnlichen Gegenstand und einem Golfschläger in der Hand bedroht. Anschließend habe sich die unbekannte männliche Person in Richtung Friedhof fußläufig entfernt. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 25-30 Jahre alt, ca. 1,80m-1,90m groß, heller Hauttyp, kurze geschorene Haare, grauer Hoodie, kurze Hose, Tattoo am Bein und am linken Unterarm. Wenn die oben beschriebene Person gesichtet wird, kontaktieren Sie bitte die Polizei in Idar-Oberstein. Die Polizei hat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht. Von weiteren Presseanfragen bittet die Polizei abzusehen.

Hinweise an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein, Tel.: 06781-5610.

