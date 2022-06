POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Radfahrer

Zemmer-Rodt (ots) - Am 27.05.2022 wurde ein achtjähriges Kind in Zemmer-Rodt durch einen unbekannten Mann angesprochen. Der Mann sprach das Kind aus seinem weißen Kastenwagen an und hielt Gummibärchen aus dem Fahrerfenster. Das Kind lief sofort davon weg. Am 02.06.2022, gegen 16:00 Uhr, konnte der unbekannte Mann durch das Kind und eine weitere Freundin in Höhe des Weihers in Zemmer-Rodt erneut gesehen werden. Als ...

