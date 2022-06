POL-PDTR: Sachbeschädigung am Fahrzeug im Stadtteil Mittelbollenbach

Baumholder (ots) - Am 02.06.2022, in der Zeit zwischen 11:00 und 14:00 Uhr kam es in der Poststraße in Baumholder zu einer Sachbeschädigung an einem weißen VW Sharan, welcher am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt war. Vermutlich wurde durch einen unbekannten Täter mutwillig gegen das Fahrzeug getreten. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Baumholder Sankt-Hubertus-Straße 1 ...

