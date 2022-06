POL-PDTR: Fahrraddiebstahl gegenüber der Touristen-Information

Berschweiler, Eckersweilerstraße (ots) - In der Nacht vom 31.05.2022 auf den 01.06.2022 drangen unbekannte Täter in der Eckersweilerstraße in Berschweiler in eine Garage ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt ins Innere der Garage. Dort wurden hochwertige Werkzeuge, zwei Motorsägen der Marke Stihl und diverse Tiefkühlkost entwendet. Die Polizei Baumholder bittet unter der Telefonnummer 06783-9910 um ...

mehr