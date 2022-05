Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Nach körperlicher Auseinandersetzung Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Nach einer Körperverletzung am frühen Sonntagmorgen sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nach Zeugen. Passaten sprachen gegen 4 Uhr Polizeibeamten, die im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg in der Altstadt eingesetzt waren, an und teilten mit, dass diese auf einen verletzten Mann in der Hauptstraße aufmerksam wurden. Der 25-Jährige wurde kurz zuvor, auf seinem Heimweg, von einer sechs-köpfigen Gruppe angesprochen und gleich darauf ins Gesicht geschlagen. Ihm gelang zunächst die Flucht, wurde dann aber wenige Meter erneut abgepasst und erneut ins Gesicht geschlagen. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Bismarckplatz. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler nach einem jungen Mann im Alter von ca. 20 Jahren mit lockigen Haaren und korpulenter Statur, der als Haupttäter beschrieben wurde. Zeugen des Vorfalls oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621 174-1700 zu melden.

