Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wohlgelegen: Autofahrer fährt auf Verkehrsinsel

Mannheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr fuhr ein unachtsamer Mercedes-Fahrer auf eine Verkehrsinsel in der Dudenstraße und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro. Der 27-Jährige war in Richtung Feudenheimer Straße unterwegs, als er nach links von der Fahrspur abkam und auf die dortige Verkehrsinsel fuhr. Hier beschädigte er ein Verkehrsschild sowie das Auto. Der Fahrer selbst blieb glücklicherweise unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

