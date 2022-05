Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Rucksäcke entwendet - Täter festgenommen

Heidelberg (ots)

Am späten Freitagabend wurden zwei 24-Jährige auf das Fehlen ihrer beiden Rucksäcke aufmerksam, die sie an einem Baum auf dem Neckarvorland abgelegt hatten. Trotz ihrer Nähe zu ihren Taschen fiel den beiden zunächst nicht auf, dass diese von zwei jungen Männern gegen 22 Uhr entwendet wurden. Mit dem Bemerken des Diebstahls machten sich die zwei 24-Jährigen und ein Bekannter sofort auf die Suche nach ihrem Hab und Gut - zunächst allerdings erfolglos. Eine Ortung eines im Rucksack befindlichen Elektrogeräts führte den 24-Jährigen und seinen Bekannten schließlich zur nahegelegenen Brückenstraße. An der Haltestelle wurden sie auf zwei junge Männer im Alter von 19 und 23 Jahren aufmerksam, die den Rucksack des 24-Jährigen bei sich hatten. Offenbar bemerkten die beiden Täter, dass man ihnen auf die Schliche gekommen war, woraufhin diese den Rucksack fallen ließen und in sich in Richtung Schröderstraße entfernten. Bei der anschließenden Verfolgung alarmierte der 24-Jährigen die Polizei, sodass die beiden Flüchtigen kurz darauf festgenommen werden konnten. Bei der anschließenden Durchsuchung der beiden Männer konnte weiteres vermeintlichen Diebesgut wie Sonnenbrillen und ein Smartphone sichergestellt werden. Der Rucksack des anderen 24-Jährigen wurde bislang nicht aufgefunden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen gegen den 19- und den 23-Jährigen aufgenommen. Sie müssen sich nun wegen Diebstahl in mehreren Fällen strafrechtlich verantworten.

