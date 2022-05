Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Einbruch in Büro; Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Heidelberg-Weststadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in einen in der Goethestraße befindlichen Büroraum ein, indem sie ein Fenster gewaltsam aufhebelten. Nach was die Unbekannten gesucht haben, ist bislang nicht bekannt. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung vor Ort beauftragt. Die Ermittlungsgruppe Eigentum hat unterdessen die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu melden.

