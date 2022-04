Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (156/2022) Nach Zeugenaufruf: Hilfsbereiter Autofahrer meldet sich bei der Polizei in Duderstadt

Göttingen (ots)

DUDERSTADT/BRAUNLAGE (jk) - Der im Zusammenhang mit einem mysteriösen Verkehrsunfall per Pressemitteilung gesuchte, hilfsbereite Autofahrer (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5186763) hat sich am Freitagabend (01.04.22) telefonisch bei der Polizei in Duderstadt (Landkreis Göttingen) gemeldet.

Der Mann aus dem Landkreis Goslar hatte am 25. März einen schwer verletzten Radfahrer mit seinem Wagen nach Hause gebracht. In seiner ersten Befragung gab der Helfer an, dass er den 49-jährigen aus Duderstadt zwischen St. Andreasberg (Landkreis Goslar) und Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) am Fahrbahnrand gefunden und angesprochen habe.

Die genauen Umstände des Unfalls sind noch immer unklar. Aufgrund der Äußerung des Autofahrers wird die Unfallstelle jetzt im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Goslar angenommen. Die Ermittlungen wurden deshalb von der Polizei Duderstadt am Montag (04.04.22) an die örtlich zuständige Polizei in Braunlage abgegeben.

