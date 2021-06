Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Ein Verletzter ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitag (18.06.2021, 10.30 Uhr) in Sendenhorst.

Ein 28-jähriger Mann aus Recklinghausen war mit seinem Daimler-Benz Sprinter auf der Oststraße in Richtung der Straße Osttor unterwegs. Als er nach links abbog, stieß er mit einem entgegenkommenden 17-jährigen Kradfahrer aus Sendenhorst zusammen. Dieser fuhr auf der Straße Osttor in Richtung der Straße Westtor. Der Sendenhorster verletzte sich bei dem Zusammenstoß, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

