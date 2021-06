Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Sachbeschädigungen an ehemaliger Schule

Warendorf (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen sind am Freitag (18.06.21) in Ahlen an einem leerstehenden Schulgebäude entdeckt worden.

Unbekannte Täter haben ein Fenster im ersten Obergeschoss und eine Steintischtennisplatte beschädigt. Anschließend verließen der oder die Täter das Gebäude an der Straße am Röteringshof in unbekannte Richtung.

Wir bitten Zeugen, die die Taten beobachtet oder verdächtige Personen in der Nähe gesehen haben, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell