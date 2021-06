Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Fallschirmspringer bei Landung schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 19.06.2021, gegen 13.20 Uhr, verletzte sich ein 66-jähriger Fallschirmspringer aus Reken bei der Landung in Sendenhorst, Elmenhorst, schwer. Aus bislang ungeklärter Ursache landete der 66-jährige nicht im Bereich des Landepunktes und prallte gegen eine Baumkrone. Der Fallschirmspringer verletzte sich schwer, ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Angehörige wurden durch die Polizei benachrichtigt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

