POL-FL: Bredstedt: Eigentümer von Diebesgut gesucht

Bredstedt (ots)

Die Polizei in Bredstedt hat bei zwei Männern verschiedene Gegenstände sichergestellt. Nach deren Angaben haben sie die Sachen im Zeitraum von Mitte Januar - Mitte Februar aus Gärten der Umgebung entwendet. Als mögliche Tatorte kommen Drelsdorf, Breklum und Bredstedt in Betracht. In Bredstedt waren beiden Männer vornehmlich im Bereich Friesenstraße und den angrenzenden Straßen unterwegs.

Bislang konnten folgende Gegenstände nicht zugeordnet werden:

- eine Gasflasche, - ein Benzinrasenmäher, - eine schwarz-gelbe Schubkarre mit Werkzeug, - zwei Akkuschrauber, - eine Heckenschere.

Die Eigentümer oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Bredstedt zu melden (Tel.: 04671-4044900 oder Mail: bredstedt.pst@polizei.landsh.de)

