Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wohnhausbrand - zwei Schwerverletzte

Lindlar (ots)

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Süttenbach" haben sich am frühen Sonntagmorgen (6. März) zwei Bewohner schwerste Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet eine Wohnung im Dachgeschoss gegen 5 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Brand. Eine 61-jährige Bewohnerin des Hauses wurde am frühen Morgen durch den Brand im Obergeschoss geweckt. Sie rief daraufhin laut um Hilfe. Durch diese Hilferufe wurden die Bewohner des Nachbarhauses geweckt und auf den Brand aufmerksam. Ein 55-jähriger Mann lief in das brennende Nachbarhaus. Dort traf er auf die beiden Bewohner der Dachgeschosswohnung. Während sich der 60-jährige Bewohner trotz schwerer Verletzungen selbständig aus dem Haus retten konnte, benötigte dessen 58-jährige, ebenfalls schwerverletzte Frau, Hilfe. Der 55-jährige trug die Frau ins Freie, wo sie und ihr Mann von Rettungskräften und Notärzten behandelt wurden. Der schwerstverletzte 60-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber, seine ebenfalls schwerstverletzte Frau mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser in Köln und Bochum gebracht. Das Haus ist derzeit unbewohnbar; der Brandort wurde beschlagnahmt. Derzeit liegen noch keine Hinweise zur Brandursache vor. Die Brandermittlungen dauern an.

