Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Aus dem Supermarkt ins Auto getorkelt

Engelsirchen (ots)

Etwa 3 Promille zeigte das Atemalkoholtestgerät bei einem 40-jährigen Engelskirchener am Samstagabend (5. März) an. Zeugen informierten die Polizei um 19:45 Uhr, da ein augenscheinlich deutlich betrunkener Mann aus einem Supermarkt in der Gummersbacher Straße zu seinem Auto torkelte, einstieg und dann losfuhr. Anhand des abgelesenen Kennzeichens trafen die Polizisten den Mann an seiner nicht weit entfernten Wohnanschrift an; ein Alkoholtest verlief deutlich positiv. Er musste eine Blutprobe abgeben.

