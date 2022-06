Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kinderansprecher in Zemmer-Rodt

Zemmer-Rodt (ots)

Am 27.05.2022 wurde ein achtjähriges Kind in Zemmer-Rodt durch einen unbekannten Mann angesprochen. Der Mann sprach das Kind aus seinem weißen Kastenwagen an und hielt Gummibärchen aus dem Fahrerfenster. Das Kind lief sofort davon weg.

Am 02.06.2022, gegen 16:00 Uhr, konnte der unbekannte Mann durch das Kind und eine weitere Freundin in Höhe des Weihers in Zemmer-Rodt erneut gesehen werden. Als dieser aus dem weißen Kastenwagen ausstieg, liefen die Kinder sofort weg.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 50 Jahre alt, etwas korpulent, braune kurze Haare, brauner langer Bart bis zur Brusthöhe und karierter roter Pullover.

Zeuge, die sachdienstliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich (06502 91570 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell