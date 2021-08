Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270821-661: Falscher Bankmitarbeiter täuscht 69-Jährige

Wiehl (ots)

Unter der Legende eines Bankmitarbeiters hat ein Betrüger am Donnerstag (26. August) bei einer 69-Jährigen aus Wiehl einen höheren Geldbetrag erbeutet. Der Betrüger hatte am Nachmittag bei der Geschädigten angerufen und sich als Mitarbeiter ihrer Bank vorgestellt. Dabei nutzte der Kriminelle eine manipulierte Rufnummernanzeige, denn bei der Geschädigten wurde tatsächlich die richtige Telefonnummer ihrer Hausbank angezeigt. Der Mann gab an, dass der Online-Zugang zu ihrem Konto gehackt worden sei und er mehrere TAN benötige, um die Sicherheit auf ihrem Konto wieder herzustellen. Mit den von der Geschädigten herausgegebenen Transaktionsnummern veranlasste der Betrüger mehrere Geldtransfers. Seien Sie auf der Hut, wenn Sie jemand zur Herausgabe einer PIN oder TAN bewegen will. Die Nummern sind ausschließlich für Sie bestimmt und dürfen nicht herausgegeben werden.

