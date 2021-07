Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau-Scheidental: Ortsschilder gestohlen

Drei Ortstafeln wurden die letzten Tage in Mudau-Scheidental gestohlen. Die unbekannten Täter müssen die Ortstafeln im Zeitraum vom Mittwoch, 21. Juli, bis Donnerstag, 22. Juli, entwendet haben. Der Schaden beträgt zirka 600 Euro. Wer hierzu Hinweise geben kann, soll sich beim Polizeirevier Buchen, unter der Telefonnummer 06281 9040, melden.

Aglasterhausen: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter einen Ford in Aglasterhausen. Der Ford KA war am Mittwoch, in der Zeit von 12 bis 22.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Helmstadter Straße, gegenüber von einem Autohaus, geparkt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er mehrere Schrammen an der linken Seite seines Autos fest. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1.500 Euro. Der Unfallverursacher hat keine Mitteilung hinterlassen und sich bisher auch nicht gemeldet. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann oder den Unfall beobachtet hat, soll sich beim Polizeirevier Mosbach, unter der Telefonnummer 06261 8090, melden.

Neckargerach: Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte Mittwochnacht Sachschaden von mehreren hundert Euro bei einem Unfall Nähe Neckargerach. Der oder die Fahrerin eines Pkw fuhr gegen 23.45 Uhr von Lauerskreuz in Richtung Neckargerach. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Hierbei wurde ein Verkehrsschild, Tempolimit 50 km/h, sowie Teiler der Fahrbahnbegrenzung beschädigt. Anschließend wurde der Pkw auf die Fahrbahn zurückgelenkt und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Unfallort wurden Plastikteile aufgefunden, die auf einen Pkw der Marke Mercedes-Benz schließen lassen. Wer Hinweise zu dem oder der Unfallverursacher/in geben kann, soll sich beim Polizeirevier Mosbach, unter der Telefonnummer 06261 8090, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell