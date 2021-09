Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 07.09.2021 um 14:45 Uhr musste eine 20-Jährige mit ihrem VW Golf im Schillerweg an der Ampel in Fahrtrichtung Geibstraße verkehrsbedingt auffahren. Der dahinterfahrende 54-jährige Fahrer eines Geländewagens erkannte dies zu spät und fuhr auf das Heck des Golf auf. Die 20-Jährige sowie ihre 21-jährige Beifahrerin erlitten leichte Schmerzen im Nacken, mussten jedoch nicht notfallmedizinisch behandelt werden. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro, am Geländewagen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell